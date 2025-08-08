◇パ・リーグ日本ハム0―2西武（2025年8月7日エスコンF）気合のコーディネートだった。日本ハム・達はTシャツもズボンも、靴さえも白で統一した私服で球場入りした。理由は、白星が欲しかったから。6回1/3を5安打無失点も7勝目にはつながらず「白星に飢えてたんで、全身、白で来たんですけど…。勝てんかったです」と苦笑いした。7月31日のソフトバンク戦は5回7安打5失点でKO。プロ初黒星を喫し、デビューから7連勝でス