【ニューヨーク＝小林泰裕】対話型ＡＩ（人工知能）サービス「チャットＧＰＴ」を手がける米オープンＡＩは７日、チャットＧＰＴの基盤となる新たなＡＩモデル「ＧＰＴ―５」を発表した。誤情報を生成する「ハルシネーション（幻覚）」と呼ばれる現象を、従来モデルに比べて８０％以上削減し、正確性を大幅に向上させた点が特徴だ。無料会員を含め、７日から順次提供を開始する。月額２００ドル（約２万９０００円）の「プロ」