【ニューヨーク＝小林泰裕】対話型ＡＩ（人工知能）サービス「チャットＧＰＴ」を手がける米オープンＡＩは７日、チャットＧＰＴの基盤となる新たなＡＩモデル「ＧＰＴ―５」を発表した。誤情報を生成する「ハルシネーション（幻覚）」と呼ばれる現象を、従来モデルに比べて８０％以上削減し、正確性を大幅に向上させた点が特徴だ。無料会員を含め、７日から順次提供を開始する。月額２００ドル（約２万９０００円）の「プロ」
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 広陵と「握手拒否」が大論争に
- 2. 宮崎あおい第4子極秘出産か 衝撃
- 3. 美穂さん傷つく「全部私が悪い」
- 4. 恩人に非常識 浅野ゆう子が物議
- 5. 華やかさ以前に…石破氏妻に指摘
- 6. 文春報じた中居氏発言「吐き気」
- 7. 中村芝翫 愛人と実家で誕生日会?
- 8. 狂った母を殺害「これで一安心」
- 9. 朝ドラ主題歌 萎える視聴者続出
- 10. ヤクザたちに人気 意外なお中元
- 1. 華やかさ以前に…石破氏妻に指摘
- 2. 狂った母を殺害「これで一安心」
- 3. 置き去りか おむつ姿で歩く女児
- 4. 修旅の引率から帰宅→心肺停止
- 5. ヤクザ支配 温泉街のヤバい末路
- 6. 日本人だけ突出して多い逮捕理由
- 7. 関税 米側が「遺憾」と修正意向
- 8. 創成館の小佐井 亡き祖父と約束
- 9. トラックに挟まれた状態 死亡
- 10. 福岡でエレベーター事故 2人重体
- 1. 関税15%上乗せ「米国側のミス」
- 2. 「事件」で通報される→13歳差婚
- 3. 35歳でおばあちゃんに 女性の今
- 4. 広陵高校「いじめ」と判断せず?
- 5. 「月3700円安い」夏の節電テク
- 6. 政府に物申す 岐阜県知事に称賛
- 7. 行為強要「俺は数人殺している」
- 8. エアコンの電気代 風量で3倍に?
- 9. 低レベル 神谷代表の質問に呆れ
- 10. 家建てるも失敗 食事中気まずい
- 11. 体毛処理に“抵抗感あり″の30代男性編集員が「神アイテム」と即購入！ 使ってわかったパナソニック『ボディトリマー』の機能性
- 12. 参院選で無効票２６００票水増し、大田区長「区民の信頼揺るがす結果」…複数の選管職員が不正関与か
- 13. 愛子さま初の外国訪問に暗雲漂う
- 14. 村上春樹氏の本が禁書になる恐れ
- 15. ジャングリア沖縄 低評価の惨状
- 16. 牛タン屋台で豚タン 摘発は困難?
- 17. 旅先の回転寿司 心遣いに大反響
- 18. 石破首相「齟齬はないことは米国側と確認している」と強調
- 19. 自民・両院議員総会 石破首相退陣や総裁選前倒しを求める声相次ぐ
- 20. 「性欲は邪魔」21歳で去勢手術
- 1. 雑菌多し ホテルで不衛生なモノ
- 2. 未来すぎる 日本のトイレに興奮
- 3. 「鬼滅」始球式 韓国で突如中止
- 4. 中国でステルス機の写真が流布
- 5. つり橋ケーブル切れ落下か 中国
- 6. 吊り橋が突然断裂…5人死亡 中国
- 7. 韓国女性R&Bのイ・ミンさん死去
- 8. 「鬼滅」台湾で12歳未満NGに
- 9. 中国「2027年台湾侵攻」説が後退
- 10. 中のいじめ発端 共産党退陣しろ
- 1. ディーラーが教えないサービス
- 2. 資産1億円でFIRE 地獄に転落の訳
- 3. 立憲民主に「事実上の敗北」指摘
- 4. ビザ免除で中国人観光客が急増
- 5. 米大統領 インテルCEOに辞任要求
- 6. ずんだもんが5カ国語対応ソフト
- 7. 「暑い夏を終わらせる日」制定
- 8. 街の健康状態 一目で分かる数字
- 9. 厚生年金の上限 いくら増える?
- 10. 外国人によるマンション高騰
- 1. マック注文「混乱ほぼ確実」
- 2. 中年男が実践 好感度高まる言動
- 3. LINE既読スルーしてしまう裏事情
- 4. ディズニーがHuluをDisney＋に完全統合する計画を表明
- 5. Ankerの名イヤホンが過去最安値
- 6. 「事件」で通報される→13歳差婚
- 7. 「iPhone 17」9月9日に発表か
- 8. REDMAGICのゲーミングタブレット
- 9. Uberの固定報酬 やってみた感想
- 10. AIが新主力モデル「GPT-5」発表
- 1. 広陵と「握手拒否」が大論争に
- 2. 広陵の暴力事案 新たな情報調査
- 3. 広陵「子どもたちを守りたい」
- 4. 不祥事に中井監督がコメント
- 5. 広陵「スマホ規制」で2回戦進出
- 6. 広陵HP アクセス集中でダウンか
- 7. 大谷夫妻の「絶対的な味方」証言
- 8. 杉内コーチ 田中将大を責めず
- 9. 田中将大に勝利を 壮絶な重圧
- 10. 大谷の「異次元メンタル」に脱帽
- 1. 宮崎あおい第4子極秘出産か 衝撃
- 2. 美穂さん傷つく「全部私が悪い」
- 3. 恩人に非常識 浅野ゆう子が物議
- 4. 文春報じた中居氏発言「吐き気」
- 5. 中村芝翫 愛人と実家で誕生日会?
- 6. 朝ドラ主題歌 萎える視聴者続出
- 7. ヤクザたちに人気 意外なお中元
- 8. timelesz篠塚大輝「異例の謝罪」
- 9. 国分太一の局部露出報道に呆れ声
- 10. 広陵高校に実名告発「性被害に」
- 1. インフルエンサーの闇 衝撃不倫
- 2. ブラジャー要らずのGU服が大活躍
- 3. しゃぶ葉 見逃せない限定フェア
- 4. タワマン最上階に住むセレブ母
- 5. 宿泊代払わず義姉に 直球質問
- 6. ゲーム三昧の夫 改心した一言
- 7. ボブウルフで40・50代の垢抜け
- 8. 「カレー」はインドにはない?
- 9. ワークマンの「楽ちんパンツ」
- 10. 「結構きつい」友人と連休提案