「新馬戦」（１０日、新潟）今夏の新潟で既に４勝を挙げている宮田厩舎から、また素質馬が送り出される。日曜新潟２Ｒ（芝１８００メートル）でデビューするオルネーロ（牡２歳、父サトノダイヤモンド）は、１８年の２歳女王ダノンファンタジーを異父姉に持つ良血馬だ。宮田師は「今週の（美浦）坂路で引っ張ったままで４Ｆ５２秒台。すごくいいエンジンを積んでいる。大型馬で初戦向きのタイプではないけど、これで走ってく