これまでのお話 統計はCIPAから。 カメラ屋さんに行くと他のビックなメーカーよりもKodakやヤシカの製品が置いてあるコーナーに人が多かったので、コンデジブームは本当なんだなと思いました。と書くとKodakもヤシカもかなりビックなメーカーだったのが遠い日のようです。 まあでも1番人気なのはチェキ売り場だったんですけどね……。