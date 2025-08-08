自転車の盗難被害が相次いでいることを受けきのう、警察などが盗難防止のための啓発活動を行いました。駐輪場の自転車を調べる警察官。鍵を2個以上かけていない自転車には、注意喚起のタグを取り付けていきます。札幌の地下鉄南北線・幌平橋駅の駐輪場では警察官が自転車の盗難防止を呼びかけました。被害を防ぐには自転車に2個以上鍵をかける「ツーロック」が効果的だといいます。（札幌方面南警察署寺尾勝巳生活安全課長