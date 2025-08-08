札幌・中央署は7日、脅迫の疑いで札幌市東区に住む無職の女（34）を逮捕しました。女は4日午前5時過ぎ、SNSで元交際相手の30代男性に「殺します」などと、身体に危害を加える内容のメッセージを複数回送り、脅迫した疑いが持たれています。警察によると事件の翌日、男性の知人から「元交際相手から脅迫されている」と通報があったということです。女は「やったことは間違いありません」と容疑を認めています。警察によります