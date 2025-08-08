「ＣＢＣ賞・Ｇ３」（１０日、中京）今年３月に厩舎を開業した秋山真一郎調教師（４６）＝栗東。テイエムリステットでトレーナーとして初めて重賞に挑戦する。近走はダートを中心に使われてきたが、芝短距離戦で新味発揮できれば変わり身の余地も十分。ジョッキー時代から縁の深い竹園正繼オーナーとのコンビで、重賞初出走初勝利を狙う。ステッキからタクトへ持ち替えて初の舞台。３月に厩舎を開業した秋山師が、ＣＢＣ賞で