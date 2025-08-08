8日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比170円高の4万1170円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万1059.15円に対しては110.85円高。出来高は9605枚だった。 TOPIX先物期近は2997ポイントと前日比9ポイント高、TOPIX現物終値比9.08ポイント高だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 41170+1709605 日経225mini