札幌・中央警察署は7日、窃盗の疑いで札幌市中央区の無職の男（55）を現行犯逮捕しました。男は7日午後1時半ごろ、札幌市中央区のスーパーで、レトルトカレー3点とアイスクリーム1点、計4点（販売価格合計1319円）を盗んだ疑いが持たれています。警察によると、所持していたトートバッグに男が商品を入れ、会計をせずに店を出た所を警備員が発見し、その後、警察に通報をしたことで事件が発覚したと