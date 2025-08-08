「ＣＢＣ賞・Ｇ３」（１０日、中京）今年の函館スプリントＳは、１分６秒６のコースレコードを記録する高速時計の決着となった。そのなかで逃げて４着と見せ場をつくったのが、初芝だったインビンシブルパパ（牡４歳、美浦・伊藤大）だ。芝の重賞でも通用する力を示した一戦となったが、この路線変更は世界的名手の進言があったことで実現した。管理する伊藤大師が明かす。「２走前の中山でモレイラがレース後に、『もし僕が