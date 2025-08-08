気象台は、午前6時2分に、大雨警報（土砂災害）を鶴岡市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】山形県・鶴岡市に発表 8日06:02時点庄内では、8日夕方まで土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■鶴岡市□大雨警報【発表】・土砂災害8日夕方にかけて警戒