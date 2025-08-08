人との出会いの場や、職場の人間関係の中で、異性からドン引きな言動を受けることがある。投稿を寄せた40代男性（東京都／既婚／専門職）は、かつてお見合いで女性から言われた言葉に「常識を疑いました」と明かした。「お見合いの時、『インドネシアのバリ島で、女性と一晩過ごすと、いくらですか？』と聞かれました。その目的で、海外旅行していないし、そもそも人を疑う質問です。当然、お断りの返事です」女性がどういうつもり