元宝塚月組トップで女優瀬奈じゅんが、7日までにインスタグラムを更新。同じく元月組トップの真琴つばさの芸能生活40周年記念コンサート参加を報告した。瀬奈は「推し活してきました」と記し、元タカラジェンヌの仲間たちとのショットをアップした。瀬奈は「なんでこんなに素敵なのでしょう、マミさんは。宝塚時代の曲に退団後のミュージカルの曲やカバー曲にオリジナル曲、そして初舞台の口上まで、盛り沢山な内容でした」と真琴