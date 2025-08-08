双子の妊娠を公表したタレント中川翔子（40）が7日、インスタグラムを更新。お腹の子どもが男子であることを明かした。中川は「双子、男の子みたいなのですふたりとも!とても、不思議!」と明かし「わたしは一人っ子だったし、母方みんな女性ばかりで女の子かと思い込んでたからまさかの!でも胎動からすでに、きてくれてありがとうの気持ちで感謝しています。わたしが助けてもらってる」と心境を明かした。さらに「うちは父も早く亡