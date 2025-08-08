TBSの若林有子アナウンサー（29）が7日までに、自身のインスタグラムを更新。初島を訪問したことを報告した。若林アナは「初島に行ってきました!熱海からフェリーで30分!レモン尽くしのかわいいフォトスポットがたくさんある離島です」と報告した。さらに「そして初めて仕事でダイビングをしました嬉しい!!すっかりダイビングの虜です!」とつづり、現地でのショットを投稿。フォトスポットでの記念写真や、ウエットスーツでダイ