気象庁は鹿児島県霧島市に大雨特別警報を発表しました。大雨による災害から直ちに身の安全を確保するよう呼びかけています。気象庁は午前5時に大雨の特別警報を鹿児島県霧島市に出しました。特別警報が発表された地域では数十年に一度のこれまで経験したことのないような危険が差し迫った状況にあります。気象庁は大雨による災害がすでに発生している可能性が極めて高いとして身の安全の確保を呼びかけています。