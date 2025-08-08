中小企業では社長の存在感が大きいものだ。その言動一つが社員のやる気に大きな影響を与えることもある。投稿を寄せた40代女性は、事あるごとに口を挟んでくるというワンマン社長の“ダメな上司ぶり”をこう明かす。「新人や頑張ってる人、出来る人をも萎えさせる。『〇〇じゃダメだ、お前が代わってやってやれ』。今時『お前』という言葉を使う時点でアウト」社員を信頼せず、その場の出来だけで判断を下している様子。特に新人は