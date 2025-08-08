プライドだけ高く理不尽な上司は、どこにでもいるものだ。東京都の40代男性（企画・マーケティング・経営・管理職／年収1300万円）は、係長時代に新規プロジェクトを任された際の「上司に反抗したエピソード」を寄せた。「所属組織の部長が常務から新規プロジェクトを任され、メンバーは皆やる気に満ち溢れてました」ところが、「常務向けの説明資料」作成を任された男性は、その部長にさんざん振り回されることになる。（文：境井