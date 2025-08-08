◆パ・リ−グ楽天７―３オリックス（７日・楽天モバイル）喜ぶベンチの仲間たちへ、楽天・小郷が二塁ベース上から力強く右手を突き上げて応えた。８回１死一、二塁から初球の変化球をたたき、左翼手の頭上を越える勝ち越しの二塁打。代走から出場し、前の打者が申告敬遠されて迎えたこの日初打席に、「今までの成績ならそうなるなと思うけど、いいきっかけをつかむチャンスという気持ちでした」。試合前まで打率１割７分４厘と