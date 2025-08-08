◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ９―５広島（７日・横浜）ＤｅＮＡは７日、牧秀悟内野手（２７）が都内の病院で「左ＭＰ関節尺側側副靱帯（じんたい）修復術」を行ったと発表した。球団を通じ「手術をすることを決めました。シーズン中の手術なので迷いはありましたが、これを機に自分を見直せるいい時間になると思います。自分の限界を作らず、成長した姿をお見せできるようにリハビリ頑張ります」とコメント。今後はリハビリ