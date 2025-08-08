◆パ・リ−グ日本ハム０―２西武（７日・エスコンフィールド）西武・今井は細心の注意を払った。両軍無得点の４回無死満塁。矢沢を打席に迎えた。「外野には飛ばされたくなかった」。外角低めのチェンジアップで、一ゴロ併殺に仕留める。「足も速いので、（併殺は）一番想定していなかった。ネビンのいい守備に助けられたかな」。続く梅林には一転、１５５キロ直球で空振り三振。普段はクールなエースも思わず口元を緩めた。