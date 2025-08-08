ナルミヤは2000年代に子供時代を送った20代女性をターゲットに、自社キャラのグッズ販売やイベントを実施する（写真：ナルミヤ・インターナショナル）【写真】ナルミヤを代表する「ベリエちゃん」を使ったグッズの数々2月と8月――。飲食店やサービス業で「二八（にっぱち）」と呼ばれるこの閑散期は、売り上げ確保が難しい時期だ。それはアパレル業界も例外ではない。前月のセールからの反動減と次のシーズンの新作への購買意欲が