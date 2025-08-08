◆第１０７回全国高校野球選手権大会第３日▽１回戦津田学園５×―４叡明＝延長１２回タイブレーク＝（７日・甲子園）午前の部が雨予報で中止となり、午後の部２試合が行われた。津田学園（三重）は初出場の叡明（埼玉）と延長１２回タイブレークの死闘の末、サヨナラで６年ぶり初戦突破。先発したエース左腕・桑山晄太朗（３年）が１３８球の熱投で４失点完投し、佐川竜朗監督の４７歳の誕生日に白星を届けた。何度も雄た