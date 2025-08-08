２００１年、長嶋茂雄さん（享年８９）は、スポーツ報知が主催した世界中の著名人の芸術作品を集めた展覧会「ザ・ワールドセレブリティーズアートフェア２００１」に一枚の油絵を出品した。「新世紀生命富士（しんせいきいのちふじ）」と題されたその作品に、共作として取り組んだのが洋画家の絹谷幸二さん。リンパ腫のため、今月１日に８２歳で亡くなる直前に語った「画家・長嶋茂雄」の表情とは―。（構成・高柳哲人）真