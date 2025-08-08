オリジナル劇場アニメーション『パリに咲くエトワール』が、2026年3月13日に公開されることが決定した。『ONE PIECE FILM RED』の谷口悟朗監督と『崖の上のポニョ』『魔女の宅急便』など多くのスタジオジブリ作品でキャラクターデザイン・原画を務めた近藤勝也が初めてタッグを組んだ作品で、主人公の画家を夢見る少女・フジコ役を若手俳優・當真あみが担当する。【画像】『魔女の宅急便』な雰囲気！當真あみ演じる主人公の設定