【ワシントン共同】トランプ米大統領は7日、ウクライナとの停戦合意に応じなければロシアに制裁を科すとした8日の期限が有効かどうかについて、ロシアのプーチン大統領の言動次第という考えを示した。ホワイトハウスで記者団に述べた。