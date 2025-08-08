5人組グループ・嵐の二宮和也が7日、自身のXを更新。花火の動画とともに「今日は昼から嵐発動でした」と報告している。【動画あり】ファン感動！二宮「昼から嵐発動」「やはり5人は良い」二宮は続けて「楽しい。やはり5人は良い。その帰り道、なんか勝手に祝ってもらえた気がした。らっきー」と記した。この投稿に、ファンからは「一瞬にして泣けちゃいました」「うれしいなぁ」「その報告が聞けるだけで涙」などといった感