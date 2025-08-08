8月5日より、サウジアラビア・ジッダで開催されている『FIBAアジアカップ2025』。きょう8日午後8時からは、グループステージ第2戦となるイラン戦をテレビ朝日系列地上波・ABEMAで生中継する。【写真】バスケSPブースターに就任！ガッツポーズで応援する広瀬すず4年に一度開催される“バスケットボール アジアNo.1決定戦”である『FIBAアジアカップ』には、アジア・オセアニアから予選を勝ち抜いた16チームが出場。日本はイラン