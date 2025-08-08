第5子妊娠中のタレント辻希美（38）が7日に自身のインスタグラムを更新。ストーリーズ機能を用いて病院でのショットを投稿した。辻は、病院のベッドでピースサインをするショットを添え「まだ産まれてないですでも病院ですラストスパート頑張ります」とコメントした。辻は07年に杉浦太陽（44）と結婚。子どもは長女、高校3年生の希空（のあ）、長男の青空（せいあ）君、次男の昊空（そら）君、3男の幸空（こあ）君の4人。今年3