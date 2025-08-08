投打で次元の違いを見せつけた大谷(C)Getty Images衝撃の活躍に反響は広まった。現地時間8月6日に行われたカージナルス戦で大谷翔平（ドジャース）を取り巻くそれだ。惜しくもチームは3-5と競り負けた。それでも試合の話題を独占としたのは、「1番・投手兼DH」で先発マウンドに立った大谷だった。投手としては今季最長となる4回（54球）を投げ、被安打2、1失点、与四死球0、8奪三振の好投。打っても3回の第2打席に一時逆転とな