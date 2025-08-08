◆パ・リーグ西武２―０日本ハム（７日・エスコンフィールド）日本ハムは７日、西武戦（エスコン）に０―２で敗れ、連勝は４で止まった。先発した達孝太投手（２１）は、６回１／３を投げ５安打８奪三振無失点と好投。走者を残しての降板となったが、先発の仕事を果たした。前回７月３１日のソフトバンク戦（エスコン）で、５回７安打５失点と打ち込まれプロ初黒星。ショックを引きずることなく立て直し、西武のエース・今井と