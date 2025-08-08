◆第１０７回全国高校野球選手権大会第３日▽１回戦広陵３―１旭川志峯（７日・甲子園）３年ぶり出場の旭川志峯（北北海道）は、広陵（広島）に１―３で敗れた。１９９７年から初戦８連敗。９３年以来３２年ぶりとなる甲子園での勝利を逃した。先発の背番号「１０」大渕蒼空（そら、３年）が６回２失点（自責１）と好投。打線は４回１死三塁から５番・石田健心三塁手（３年）の中前適時打で先制するも、６回以降無安打無得点