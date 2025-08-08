鹿児島県では線状降水帯による非常に激しい雨が同じ場所で降り続いています。特に薩摩地方では、これまでに経験したことのないような大雨になっているとして、気象庁は大雨特別警報を発表して、ただちに命を守る行動をとるように呼びかけています。気象庁は、午前5時に鹿児島県霧島市に大雨特別警報を発表しました。気象庁によりますと、霧島市にある鹿児島空港では6日の降り始めから午前5時までの雨量が501ミリと記録的な大雨とな