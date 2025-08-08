◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト3-2巨人(7日、東京ドーム)巨人に逆転勝ちし、連敗を2で止めたヤクルトの高津臣吾監督が試合を振り返りました。6回2失点の先発・石川雅規投手の内容について「リズムよくテンポよくしっかり腕も振れていましたし、非常に良いピッチングだったと思います、いろんなことを意識しながら感じながら立っている姿はすごく勇気づけられたと思います」と球界最年長45歳のプレーをたたえながらも、プロ24年連続