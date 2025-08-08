朝鮮戦争中の1950年10月、黄海南道信川で発生した「信川事件」。北朝鮮はこれを米軍による虐殺として位置づけ、反米教育の主要な材料としてきた。しかし韓国の歴史学者によれば、当時の実態は異なるという。共産主義体制下で土地を奪われるなど弾圧を受けていたクリスチャンや地主などの右派勢力が、国連軍による占領をきっかけに、それまで支配的だった左派に報復を行ったのが実情だとされる。この地域はもともと小作争議が頻発し