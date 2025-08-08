右尺骨肘頭疲労骨折から復帰を目指す中日の松山が、ウエスタン・リーグのオリックス戦（バンテリンドーム）で実戦復帰した。7回から2番手として登板して1回を3者連続三振。「野球ができてほっとした」。抑えを任された今季は離脱前最後の登板だった6月27日までに32試合に投げて無敗の28セーブ、防御率1・42とチームを支えていた。井上監督は1軍の阪神戦後、「あさって登録が濃厚かな」と、9日の昇格を明言した。