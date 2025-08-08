◇セ・リーグ広島5―9DeNA（2025年8月7日横浜）広島・前川誠太内野手（22）が7日のDeNA戦で待望のプロ初安打、初打点をマークした。ファビアン、末包の2ラン2本で2点差に追い上げて迎えた4回、2死二塁での代打起用に応え右翼線へ適時二塁打だ。試合は先発・森の自己最短3回6失点KOが重くのしかかり5―9で敗戦。借金10に戻り、一夜にして5位に後退した。7月28日に支配下登録され、8月5日に初昇格したばかりの若ゴイが、1