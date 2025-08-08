◇セ・リーグ中日8―3阪神（2025年8月7日バンテリンD）【赤星憲広視点】中日の金丸は、なぜ今まで勝てなかったのか不思議に思うほどのボールを投げていた。特に真っすぐのキレは素晴らしい。決して絶好調ではなかったと思うが、無四球で投球リズムが良かった。ただ2回、3回、4回に喫した1失点ずつは、いずれも味方打線が得点してくれた直後のイニング。試合の流れを渡さないためには、どうしても無失点でベンチに帰らな