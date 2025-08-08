◇パ・リーグオリックス3―7楽天（2025年8月7日楽天モバイル）オリックスが今季2度目の5連敗。同一カード3連戦全敗も今季2度目で、4位・楽天に2・5ゲーム差にまで迫られた。連夜の逆転負けに、岸田監督もショックを隠せない。「厳しいですね。ちょっとやられてしまいましたけど、次、頑張るしかないんでね…」初回1死満塁で高卒12年目、通算928試合目で初めて5番に座った若月が先制の適時内野安打。チーム39イニングぶ