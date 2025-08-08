◇セ・リーグ広島5―9DeNA（2025年8月7日横浜）広島・森が先発では自己最短となる3回6失点で4敗目を喫した。初回に3点を失うと2回も佐野に3ランを浴びるなど被安打8の大乱調。「全体的に合わされやすい球だった。野手が打ってくれたのに申し訳ない」。横浜スタジアムでの登板は3回2/3を3失点で敗戦投手となった昨年10月1日DeNA戦以来2度目も、結果を残せなかった。0―6からの反撃も届かずチームは5位に転落。9連戦中で救援