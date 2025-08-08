【ニューヨーク＝小林泰裕】７日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比２２４・４８ドル安の４万３９６８・６４ドルだった。値下がりは２営業日ぶり。トランプ政権の高関税政策による企業業績への悪影響が懸念された。ＩＴ大手セールスフォースや建設機械大手キャタピラーなどの銘柄が値下がりした。７日に発表された米国の失業保険の新規申請件数が市場予想を上回り、労働市場が減速しつつあるとの