米ワシントンで取材に応じる赤沢経済再生相＝7日（共同）【ワシントン共同】赤沢亮正経済再生担当相は7日、トランプ米政権が日本に同日発動した15％の「相互関税」を巡り、米側が大統領令を「適時に修正する」と説明したと明らかにした。税負担を軽減する特例措置が適用されることになる。時期については「常識的な範囲で対応すると理解している」と述べるにとどめた。自動車関税の引き下げも、大統領令の修正と同じタイミングで