【MLB】ドジャース3−5カージナルス（8月6日・日本時間8月7日）【映像】大谷、爆速弾→投手が“呆然”リアクション8月6日（日本時間8月7日）に行われたロサンゼルス・ドジャース対セントルイス・カージナルスの一戦で、ドジャース・大谷翔平が放った今季第39号となるセンターへの豪快弾と、それを被弾した相手投手のリアクションが話題となっている。3回表の攻撃で、2死三塁からカージナルスの1番ブレンダン・ド