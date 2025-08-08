鹿児島県霧島市は、8日午前5時00分に「緊急安全確保（警戒レベル5）」を発令しました。「緊急安全確保（警戒レベル5）」が発令されたのは市内全域の6万3139世帯 12万2485人です。「緊急安全確保」が発表された地域では、すでに水害や土砂災害が発生しているか、災害の発生が差し迫っている状況です。ただちに命を守るための最善の行動をとってください。◆自治体による補足情報大雨特別警報の発表に伴い霧島市全域に緊急安全確保を