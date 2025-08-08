8月7日(木)、女優の菅井友香がパーソナリティを務めるラジオ番組「サントリー生ビールpresents『菅井友香の#今日も推しとがんばりき』（文化放送・毎週木曜日21時30分～22時）が放送。菅井友香が、8月から茶道のお稽古を本格的に始めることを明かし、体験に行った際の思い出を語った。 -「優雅な時間が楽しくもあり、正座が辛くもあり」- 茶道を習おうと思ったきっかけは、大河ドラマ『豊臣兄弟！』で