鹿児島県内の避難情報です。 【避難指示】 ▼霧島市全域の6万3139世帯12万2485人 ▼姶良市全域の3万8849世帯7万8094人 ▼曽於市全域の1万7358世帯3万3133人 ▼伊佐市 ▼鹿児島市の中央、伊敷、吉野、吉田、桜島 松元、郡山の2万3390世帯4万3026人 ▼日置市東市来町と伊集院町の1万5994世帯3万4925人 ▼さつま町全域の9993世帯1万9292人 ▼薩摩川内市祁答院地域の1478世帯2776人 がけや川の近くなどの危険な場所からすみ