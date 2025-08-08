鹿児島地方気象台は8日午前4時47分に鹿児島県の薩摩、大隅地方に線状降水帯発生情報を発表しました。 線状降水帯による非常に激しい雨が同じ場所で降り続いていて命に危険が及ぶ土砂災害や洪水による災害発生の危険度が急激に高まっています。危険な場所にいる人は、直ちに命を守る行動をとってください。 8日はこれまでの1時間に姶良市で111ミリ、霧島市で107ミリ、鹿児島市で91ミリ、曽於市で85ミリの猛烈な雨を観測しています