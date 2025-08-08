大雨の影響で、県内の河川は水位が上昇していて、霧島市や姶良市の4つの河川で、氾濫危険水位を超えてます。 8日午前4時30分現在、霧島市・天降川（あもりがわ）の日当山（ひなたやま）橋付近の水位が、氾濫危険水位の6．4メートルを超える7．60メートルです。 霧島市・手籠川（てごがわ）の鏡橋（かがみばし）付近では、氾濫危険水位の5．1メートルを超える5．41メートル。 姶良市・網掛川（あみかけ