※経済指標 ＊米新規失業保険申請件数（8月2日週）21:30 結果22.6万人 予想22.2万人前回21.9万人（21.8万人から修正） ＊米非農業部門労働生産性（第2四半期・速報値） 21:30 結果2.4％ 予想2.0％前回-1.8％（-1.5％から修正）（前期比年率） ＊単位労働コスト(第2四半期・速報値） 結果1.6％ 予想1.5％前回6.9％（6.6％から修正）（前期比年率） ＊卸売在庫（確報値）（6月）23:00 結果