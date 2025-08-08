NY金先物12 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝3453.70（+20.30+0.59%） 金１２月限は反発。時間外取引では、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の早期利下げ観測を受けて押し目を買われた。欧州時間に入ると、買い戻し主導で上昇したのち、上げ一服となった。日中取引では、米新規失業保険申請件数が予想以上に増加したことを受けて押し目を買われた。その後は、利食い売りに上値を抑えられたが、ドル安を受けて押し目は買われた。